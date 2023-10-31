Синоптики предупредили о сильном дожде в Оренбуржье и Самарской области

Сильный дождь ожидается в Самарской и Оренбургской областях (преимущественно в северных районах) во вторник, 31 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

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В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности. Региональные ГУ МЧС просят автомобилистов быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию до впереди идущего транспорта.

Ранее в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. Это произошло в воскресенье, 29 октября 2023 года.

Георгий Портнов