Бывший замминистра культуры Оренбуржья обвиняется в коррупции

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева и руководителя коммерческой организации. Экс-чиновнику инкриминируется получение взятки в виде иного имущества в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Главе коммерческой компании вменяется в вину ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра культуры Оренбургской области Анатолий Чахеев

Фото: министерство культуры Оренбургской области Бывший заместитель министра культуры Оренбургской области Анатолий Чахеев

Фото: министерство культуры Оренбургской области

Следствие установило, что с мая 2019 по август 2021 года бывший замминистра культуры региона получил от руководителя организации взятку стройматериалами на сумму более 1,2 млн руб. Незаконное вознаграждение передавалось за «совершение определенных действий и за общее покровительство предпринимательской деятельности».

Кроме того, с 2012 по минувший год экс-чиновник «предоставлял преференции другим знакомым предпринимателям», выяснили силовики. В частности, он поручал подчиненным «беспрепятственно принимать и оплачивать результаты работ по контрактам независимо от их качества», сообщает прокуратура.

Также с марта 2020 по ноябрь 2021 года руководитель коммерческой фирмы, которая занималась ремонтом двух домов культуры по нацпроекту, включил в акты о приемке и стоимости работ фиктивные сведения о фактическом объеме работ, отмечают в надзорном ведомстве. В итоге фигурант дела «получил оплату, в том числе, за невыполненные работы».

В итоге ущерб бюджету двух муниципальных образований превысил четыре млн руб. На этапе расследования уголовного дела областная прокуратура области ходатайствовала о взыскании нанесенного ущерба.

Имущество обвиняемых на сумму более 18 млн руб. было арестовано во время следствия. Материалы уголовного дела в отношении них будут направлены в Ленинский районный суд Оренбурга.

Ранее в отношении экс-замминистра культуры Оренбуржья было возбуждено пять новых уголовных дел. Суд продлил ему меру пресечения.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику добавили взяток».

Георгий Портнов