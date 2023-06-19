Суд продлил меру пресечения в отношении экс-замминистра культуры Оренбуржья

Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок запрета определенных действий в отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева. Мера пресечения будет действовать до 21 сентября с сохранением ранее наложенных запретов. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство культуры Оренбургской области Фото: министерство культуры Оренбургской области

Анатолий Чахеев подозревается в получении взяток в крупном и значительном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Чиновнику добавили взяток».

Ани Айвазян