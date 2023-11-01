Глава МИД Ирана попросит руководство «Хамаса» освободить заложников

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудит с политическим руководством палестинского радикального движения «Хамас» вопрос освобождения заложников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранского МИДа. Там уточняется, что Тегеран намерен попросить «Хамас» освободить взятых в заложники мирных граждан.

Заявление о готовности содействовать переговорам об освобождении заложников господин Абдоллахиян сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттхануконом. Глава таиландского МИДа попросил иранского коллегу «поспособствовать освобождению граждан Таиланда и других мирных жителей», попавших в плен к «Хамасу».

«Амир Абдоллахиян, разъясняя точку зрения нашей страны относительно текущих событий в Палестине, заявил, что он передаст просьбу таиландской стороны политическим деятелям движения "Хамас". Он добавил, что движение "Хамас" — это освободительное движение, которое не стремится захватывать заложников»,— поясняют в МИД Ирана.

По данным Армии обороны Израиля от 29 октября, в плену «Хамаса» были 239 человек. Ранее «Хамас» освободил двух гражданок США и двух пожилых израильтянок. Среди заложников могут быть восемь россиян. Боевики «Хамаса» после переговоров в Москве говорили о готовности отпустить заложников-россиян.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о ходе конфликта читайте в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов