Haaretz: магазины в Израиле остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана

Крупные израильские сети супермаркетов приостановили импорт продуктов из Турции из-за позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по войне Тель-Авива с радикальным палестинским движением «Хамас», сообщает израильское издание Haaretz.

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент Эрдоган выразил поддержку»,— сообщил обозреватель издания Сими Сполтер со ссылкой на собственные источники. По его словам, сроки бойкота турецких товаров неизвестны. Журналист отметил, что к бойкоту, в частности, присоединился крупнейший израильский ритейлер Shufersal.

Накануне, 31 октября, господин Эрдоган заявил, что, по его мнению, израильские военные совершают «преступления против человечности и военные преступления» в ходе войны с «Хамасом». По его словам, западные страны фактически поддерживают такие действия Израиля. Турецкий президент также выразил мнение, что Израиль действует в секторе Газа не как государство, а «как группировка». Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция «сделает все, чтобы положить конец геноциду» гражданского населения сектора Газа.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов