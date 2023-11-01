«Путь РПЛ»

Групповой этап. Заключительный, шестой тур

Группа C. «Зенит»—«Крылья Советов» 1:0 (Сергеев, 87). «Балтика»—«Ахмат» 4:1 (Энрикес, 45; Мусаев, 48, 79; Гузина, 90+3 — Швец, 34).

Итоговая таблица группы

В Н П М О

1. «Зенит» 5 0 1 9:5 14

2. «Балтика» 4 0 2 12:7 12

3. «Ахмат» 2 0 4 10:12 7

4. «Крылья Советов» 1 0 5 5:12 3

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

«Зенит» и «Балтика» вышли в play-off «Пути РПЛ», «Ахмат» вышел в play-off «Пути регионов».