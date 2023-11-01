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Коммерсантъ FM
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Приоритет отдают российским медизделиям

Конъюнктура

При госзакупках медизделий для диабетиков приоритет при эквивалентных технических характеристиках будет отдаваться российской продукции. Преференция содержится в утвержденных правительством РФ 24 октября правилах выделения регионам средств на оснащение больниц и эндокринологических центров по федеральному проекту по борьбе с сахарным диабетом, сообщил «Фармвестник». В 2023 году необходимым оборудованием должны быть дооснащены не менее 89 сельских больниц и 36 медучреждений, на что правительство РФ выделило 3,6 млрд руб.

Предполагается, что в 2023 году на федеральный проект будет всего направлено 10 млрд руб., а в 2024–2026 годах — по 9 млрд руб. ежегодно. Источник финансирования — средства от акцизов на сахаросодержащие напитки, введенных с 1 июля 2023 года.

В этом году в России возникли сложности с поставками датчиков для средств непрерывного мониторинга глюкозы, которые попали в ограничительный список США как продукция двойного назначения. Российских систем пока не зарегистрировано. Такие системы используются для контроля уровня глюкозы в основном у детей с диабетом первого типа.

Полина Гриценко

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