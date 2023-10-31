Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО журналистку Курмашеву

Верховный суд Татарстана во вторник отклонил жалобу защиты журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признаны иностранным агентом) Алсу Курмашевой на ее арест. Решение Советского райсуда Казани о содержании госпожи Курмашевой под стражей до 5 декабря оставлено без изменения. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе татарстанского суда.

Как уточнила пресс-секретарь Наталья Лосева, защита просила суд перевести Алсу Курмашеву под домашний арест. Сама журналистка участвовала в заседании по видеосвязи из казанского СИЗО-2.

Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. Ей предъявляют ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ»). Журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Госпожа Курмашева является редактором русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иностранных агентов). Специализируется на проблемах этнических и религиозных меньшинств. У Алсу Курмашевой есть американское и российское гражданство. Она живет в Праге с мужем и детьми. В Россию журналистка вернулась в мае по семейным обстоятельствам.

Заключить журналистку под стражу на 1 месяц и 17 суток просило следствие. Советский райсуд Казани удовлетворил это ходатайство на заседании 23 октября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"