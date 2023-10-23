Суд арестовал журналистку СМИ-иноагента «Радио Свобода» до 5 декабря

Советский райсуд Казани арестовал журналистку «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашеву на 1 месяц и 17 суток. «То есть до 5 декабря 2023 года»,— зачитал решение судья Марс Ганеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

По словам судьи, содержать Алсу Курмашеву будут в СИЗО-2 УФСИН по Татарстану.

Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября. Ей предъявляют ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнение установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ»). Журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о задержании Алсу Курмашевой — в материале «Ъ-Казань» «Радио несвобода».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"