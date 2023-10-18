В Казани задержали редактора регслужбы «Радио Свобода» (иноагент) Алсу Курмашеву

В Казани задержали редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (включено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашеву.

Как сообщило госагентство «Татар-информ», ей предъявляют «целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

В частности, по версии следствия, в сентябре 2022 года госпожа Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане с целью подготовки «альтернативных аналитических материалов» и передачи их «профильным международным инстанциям и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний».

Также Алсу Курмашеву обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, «по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов».

Кроме того, по сведениям «Татар-информа», ей могут предъявить издание книги, «которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине».

По данным издания, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.

Сейчас Алсу Курмашева находится в СИЗО. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для нее меры пресечения, отмечает агентство.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"