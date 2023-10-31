Axios: в сектор Газа вошли более 20 тысяч израильских военных

С 27 октября, когда Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа, в анклав вошли больше 20 тыс. военных ЦАХАЛа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два источника в израильской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP

В Газу, как уточняет Axios, вошли две танковые и пехотные дивизии. Издание добавляет, что ЦАХАЛ не будет называть расширение наземных операций вторжением. В анклаве израильская армия использует местные источники разведки, чтобы попытаться найти заложников.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что бои с «Хамасом» идут «в глубине сектора Газа», а в северной части анклава атакована база боевиков и «ликвидированы десятки террористов». 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале нового этапа войны с «Хамасом», целью которого станет уничтожение боевиков и освобождение заложников.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война кто за кого».

Петр Бузлаев