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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ заявил о боевых действиях «в глубине» сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что боевые действия с боевиками палестинского движения «Хамас» идут «в глубине сектора Газа». Согласно сообщению, сухопутные войска ЦАХАЛа атаковали базу боевиков в северной части сектора и «ликвидировали десятки террористов».

Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

К сообщению ЦАХАЛа прикреплены видео и снимки боев — на них израильские военные атакуют небольшое здание на возвышенности с помощью бронетехники, а также патрулируют районы сектора.

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор газа вечером 27 октября. Тогда представители израильской армии отрицали проведение полноценной наземной операции и называли ввод сухопутных войск «расширением операции в секторе Газа».

На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о новом этапе войны с «Хамасом», назвав целью ЦАХАЛа уничтожение боевиков и освобождение заложников. Сегодня, 31 октября, господин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. По его словам, второй этап предполагал воздушные атаки.

Подробнее о развитии конфликта в материале «Ъ» «Война за кто кого».

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