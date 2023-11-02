Экономика остается в плюсе

Промышленность Удмуртии по итогам 9 месяцев 2023 года сохраняет рост объемов производства. По данным Удмуртстата, индекс промышленного производства составил 108% к показателям аналогичного периода прошлого года. Увеличился выпуск продукции электронных, оптических, металлических изделий, электрооборудования, химических веществ и текстиля. Падение происходит по производству медицинских товаров, автотранспорта, снижение идет и в добывающих отраслях. Эксперты отмечают, что рост обеспечен в основном ростом гособоронзаказа для предприятий ОПК и проектами по импортозамещению.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам 9 месяцев 2023 года объемы промышленного производства в Удмуртии увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат. По этому показателю Удмуртия находится на 8 месте в ПФО. Лидирует Чувашия с ростом на 25,3%, последнее место занимает Татарстан с 3,4%. При этом в течение года Удмуртия показывала рост в пределах 7% по отношению к тому же периоду прошлого года и в первом квартале находилась на четвертом месте в ПФО по индексу промпроизводства, а по итогам первого полугодия поднялась на вторую строчку. В целом по России в январе-сентябре 2023 года рост промышленного производства составил 3,3%.

По обрабатывающим производствам рост за 9 месяцев составил 22%. Наибольшее увеличение показателей демонстрировали отрасли производства компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, электрического оборудования, химических веществ и химических продуктов, текстильных изделий — в 1,4 раза.

Значительно уменьшился выпуск лекарственных средств и медицинских материалов — в 45,5 раза. Негативная динамика продолжается с прошлого года, при этом в последние месяцы такая продукция в Удмуртии не выпускается совсем. После практически полного прекращения весной прошлого года выпуска на Ижевском автозавода автомобилей Lada Vesta из-за переноса на площадку в Тольятти производство автотранспорта в этом году показывает сокращение в 2,3 раза. Прочих транспортных средств и оборудования выпущено на 14% меньше, в прошлом году наблюдался в 2,6 раза..

Продуктов питания за 9 месяцев 2023 года произвели на 4,7% больше. Почти в 2 раза увеличился выпуск макаронных изделий, на 21% — пива, на 8% — молока. В то же время уменьшилось производство колбасных изделий на 12%, безалкогольных напитков — на 8%, кондитерских изделий — на 5%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечено падение на 8,1%, в добывающем секторе – на 2,2%.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что рост ряда отраслей индустрии Удмуртии мог быть обусловлен тремя факторами.

«Во-первых, из России продолжается эмиграция западных игроков и поэтому их место замещают отечественные предприятия, в частности, легкой отрасли. Во-вторых, мог увеличиться государственный оборонный заказ, напрямую повлиявший на загрузку заводов Удмуртии, являющейся одним из крупнейших центров военно-промышленного комплекса нашей страны»,— говорит эксперт.

Третьим фактором он называет эффект от мер поддержки реального сектора экономики, которые на протяжении последних лет запускались на федеральном и региональном уровнях. «В то же время заметны достаточно резкие колебания в структуре выпуска отдельных видов продукции пищевой отрасли вследствие динамики цен на них и изменениями потребительского спроса»,— добавил господин Хазанов.

По итогам 4-го квартала 2023 года можно с полным основанием ожидать подъема отраслей промышленности Удмуртии, связанных с выполнением государственного оборонного заказа, а также быстро замещающих рыночные ниши, освобождаемые западными компаниями, считает эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что в разных отраслях есть сезонные факторы, падение или рост спроса, соответственно, отрасли всегда реагируют по-разному. «Если брать любую отрасль, то у нее бывают пиковые значения и бывает, когда значения отстают, а бывает сильный спрос, который возникают в том числе из-за появления отечественных брендов — как мы видим, например, в IT- секторе и продуктах питания. Это те отрасли, которые демонстрируют хорошие показатели. Хочется надеяться, что такие тенденции будут в регионах и в частности в Удмуртии продолжаться»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале