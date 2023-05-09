Предприятия работают на выпуск

По росту объемов производства в обрабатывающих отраслях Удмуртия по итогам первого квартала 2023 года заняла первое место среди регионов ПФО. Такие данные приводит Удмуртстат. В целом промышленное производство за январь-март увеличилось на 7,6%. В правительстве республики отмечают, что рост обеспечен не только ростом гособоронзаказа, но и гражданскими отраслями. Эксперты считают, что особенности структуры экономики, ориентированной на ОПК, сельское хозяйство и импортозамещение, позволят показатели промпроизводства сохранить с положительными значениями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба завода «Ижсталь» Фото: пресс-служба завода «Ижсталь»

По данным Удмуртстата, объем промышленного производства в Удмуртии в первом квартале 2023 года увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю республика находится на четвертом месте в ПФО. В целом по стране зафиксировали снижение объемов промпроизводства на 0,9%. При этом отгрузка товаров собственного производства сократилась на 15% и составила 185,5 млрд руб.

По росту объема обрабатывающих производств Удмуртия в ПФО стала лидером с показателем 20,4%. По РФ рост составил 1,1%. Отгрузка товаров в Удмуртии выросла на 20,9% и составила 109,5 млрд руб.

«Безусловно, такая динамика во многом обеспечивается за счет наших оборонных предприятий, однако мы видим существенный рост ИПП (индекс промышленного производства.— «Ъ-Удмуртия») у производства одежды, электроники, металлических изделий»,— пояснил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов в своем телеграм-канале.

Как отмечают в Удмуртстате, наиболее значительно увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования — в 2,8 раза. В эту категорию не входят автомобили, производство которых сократилось на заводе “Лада Ижевск” (падение в 6,1 раза) после переноса выпуска Lada Vesta на площадку в Тольятти. При этом с прошлого года выросли объемы производства электротележек на СЭГЗ, которые входят в категорию прочих транспортных средств. Рост в 1,8 раза зафиксировали в отрасли производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в 1,6 раза — электрического оборудования, в 1,2 раза — машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Вместе с тем, допущен спад в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 25,6 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,2 раза, прочих готовых изделий — на 11,7%.

Добыча полезных ископаемых в Удмуртии уменьшилась на 1,5%, а их отгрузка сократилась практически в 2 раза до 57,9 млрд руб.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечен рост производства на 6,3%, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений спад — в 1,2 раза.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов отмечает, что рост индекса промышленного производства в Удмуртии действительно во многом связан с ростом гособоронзаказа.

«Здесь наши предприятия уже достигли определенных пределов по загрузке и дальнейшего серьезного роста ожидать сложно. По сути, все резервы заводов задействованы, они работают в несколько смен и без выходных. Сейчас рост производства будут в основном обеспечивать небольшие предприятия, которые занимаются импортозамещением и реинжинирингом. Растет потребность сейчас в деталях и комплектующих к западному оборудованию, замене и ремонте этого оборудования. Компании, которые будут осваивать эти направления, будут показывать рост, компетенции и наработки в Удмуртии есть»,— говорит эксперт.

По его мнению, драйвером тут станет малый и средний бизнес, который быстрее подстраивается под запросы рынка. При этом сокращение добычи полезных ископаемых пока на экономике не сказывается столь значительно, и индекс промышленного производства сохранит положительную динамику, полагает господин Галиахметов. Он отмечает, что исторически сложившаяся структура экономики региона с превалированием предприятий ОПК и сельского хозяйства дает в нынешних условиях возможности для роста. При этом в Удмуртии не было совместных предприятий с западными компаниями или их филиалов, поэтому закрытий и остановки производства где-либо, помимо автозавода, в республике не произошло.

На рост производства в Удмуртии повлиял целый комплекс факторов, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «С одной стороны, мог увеличиться государственный оборонный заказ, с другой — промышленность адаптируется к жизни в условиях санкций, с третьей — уход с внутреннего рынка России иностранных игроков открыл занимавшиеся ими ниши для отечественных предприятий. В такой ситуации региональная индустрия стала постепенно наращивать объемы выпуска продукции. До конца текущего года можно ожидать продолжения подъема в одних отраслях, и его возобновления в других, в частности, в производстве медицинских препаратов, спрос на которые на внутреннем рынке стабилен»,— говорит господин Хазанов.

Михаил Красильников