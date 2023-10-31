FT: Франция, Британия и Нидерланды планируют отправить морем гумпомощь в Газу

Франция, Великобритания и Нидерланды разрабатывают план по отправке гуманитарной помощи в сектор Газа через морскую границу, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, решение об отправке гумпомощи морским транспортом принято для снижения нагрузки на пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

FT пишет, что такую идею высказали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время отдельных поездок в Израиль на прошлой неделе. По словам источников издания, господин Макрон обсудил отправку грузов через морскую границу и с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в ходе телефонного разговора 29 октября.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила FT намерение отправить помощь морским транспортом. «Мы знаем, что французы уже отправили одно из своих судов за медицинской помощью. Многие наши страны-партнеры, и мы тоже находимся на Кипре с нашими вооруженными силами»,— сказала она.

FT отмечает, что схема передачи гуманитарной помощи через морскую границу еще не продумана окончательно и вовсе может не реализоваться. По данным издания, основные дипломатические усилия все еще направлены на облегчение потока гуманитарной помощи через пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

По оценке FT, доставка грузов морем «наверняка» потребует паузы в боевых действиях, поскольку единственный порт в секторе Газа находится в его столице, которая является основной целью израильских военных. По данным издания, в настоящее время через Рафах был пропущен 131 грузовик с водой, продовольствием и медикаментами. 31 октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные заблокируют поставки гумпомощи в сектор из Египта, если выяснится, что она попадает к боевикам «Хамаса».

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