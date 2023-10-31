Мировые центробанки снизили закупку золота в третьем квартале

Сегодня Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) опубликовал очередной отчет о производстве и закупке золота в мире по итогам третьего квартала. Сообщается, что центральные банки приобрели в третьем квартале в общей сложности 337,1 т золота, что на 27% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Тогда на фоне росте геополитической напряженности центробанки совершили закупку рекордных 458,8 т золота. После этого объемы стали постепенно сокращаться — 382 т в четвертом квартале, 287 т в первом квартале и 174,8 т во втором квартале текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В результате с начала 2023-го центробанки всего мира приобрели около 800 т золота, что стало максимальным показателем для первых девяти месяцев года, начиная с 2000 года, когда WGC стал публиковать такую статистику. «Настрой на закупку золота со стороны центробанков, скорее всего, будет сохраняться до конца года»,— говорится в докладе WGC. Активнее всего в этом году золото закупает ЦБ КНР — 181 т. На втором месте по закупкам золота в этом году идет ЦБ Польши с 57 т, на третьем — ЦБ Турции с 39 т.

Евгений Хвостик