Министр соцдемографии Самарской области награждена почетным знаком губернатора
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева удостоилась почетного знака губернатора «За служение людям». Постановление главы региона Дмитрия Азарова размещено на портале правовой информации.
Регина Воробьева получила награду «за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области». Ранее аналогичную награду получил сенатор РФ – представитель от законодательного (представительного органа) государственной власти Самарской области Андрей Кислов.
Дмитрий Азаров назначил Регину Воробьеву министром социально-демографической и семейной политики Самарской области в конце минувшей недели. После прошедших выборов главы региона Регина Воробьева была временно исполняющим обязанности министра.