Министр соцдемографии Самарской области награждена почетным знаком губернатора

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева удостоилась почетного знака губернатора «За служение людям». Постановление главы региона Дмитрия Азарова размещено на портале правовой информации.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева

Фото: Правительство Самарской области

Регина Воробьева получила награду «за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области». Ранее аналогичную награду получил сенатор РФ – представитель от законодательного (представительного органа) государственной власти Самарской области Андрей Кислов.

Дмитрий Азаров назначил Регину Воробьеву министром социально-демографической и семейной политики Самарской области в конце минувшей недели. После прошедших выборов главы региона Регина Воробьева была временно исполняющим обязанности министра.

Георгий Портнов