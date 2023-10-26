Сенатор от Самарской области награжден почетным знаком губернатора

Сенатор РФ – представитель от законодательного (представительного органа) государственной власти Самарской области Андрей Кислов удостоился почетного знака губернатора «За служение людям». Постановление Дмитрия Азарова размещено на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Самарской области Андрей Кислов

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Сенатор от Самарской области Андрей Кислов

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Согласно документу, Андрей Кислов награждается «за общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области». Он был избран сенатором РФ от Самарской области в сентябре 2021 года.

Решение было принято на первом заседании седьмого созыва Самарской губернской думы. До избрания сенатором Андрей Кислов был депутатом регионального парламента.

Георгий Портнов