«Почта России» оценила необходимость докапитализации в 20–30 млрд рублей

Для оптимизации деятельности «Почте России» нужна докапитализация в размере 20–30 млрд руб. Об этом сообщила замгендиректора «Почты России» по финансам и экономике компании Елена Степина на круглом столе в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы бы предлагали рассмотреть докапитализацию общества для снижения долговых обязательств, субсидию на возмещение процентов, долгосрочное инвестирование средств, находящихся в доверительном управлении,— то, что мы уже сейчас реализуем, и кредиты, и займы по льготным тарифам за счет ФНБ»,— сообщила Елена Степина (цитата по ТАСС).

По словам представительницы акционерного общества, в случае выдачи кредитных обязательств «Почте России» понадобится 20 млрд руб. из средств ФНБ, в следующем году — 10 млрд руб. на повышение окладов после повышения МРОТ, 32 млрд руб.— для приведения окладов к рыночным уровням.

Процентные обязательства «Почты России» за 2023 год составляют 11 млрд руб. Ранее акционерное общество снизило их за счет собственных средств на 9 млрд руб. За шесть месяцев «Почта России» сократила операционный убыток в три раза. Кроме того, за год были заново открыты 340 отделений, закрытых на начало года.

В сентябре спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила провести анализ положения «Почты России» из-за растущей «финансовой дыры». Совфед рекомендовал правительству разработать план финансового оздоровления «Почты России».

В конце марта «Почта России» сообщила о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022-го по российским стандартам бухучета. Убыток составил 27 млрд руб. против 0,3 млрд руб. прибыли годом ранее. Совокупный убыток «Почты России» по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год составил 30,4 млрд руб. против 2,3 млрд руб. прибыли в 2021-м.

Мировой опыт удачных и не очень почтовых реформ — в публикации «Ъ» «Как выживают почты».

Анастасия Ларина