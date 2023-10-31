В Анапе на 7 лет осудили педофила за домогательства к девочкам в детском лагере

В Анапе назначили семь лет колонии строгого режима туристу, которые совершил развратные действия в отношении воспитанниц детского лагеря «Счастливое детство». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ночью 29 июля 2023 года уроженец Тирасполя, проживающий в Воронежской области, проник на территорию детского оздоровительного лагеря. Там он совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Анапский городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ. Ему также запретили на пять лет заниматься педагогической деятельностью. Приговор в законную силу не вступил.

Лагерь был закрыт из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического, трудового и противопожарного законодательства.

Татьяна Ручкина

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