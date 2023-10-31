Stellantis нарастила продажи, несмотря на забастовку в США

Выручка автоконцерна Stellantis выросла в третьем квартале на 7%, до €45,1 млрд. Компания также сообщила, что поставки автомобилей в этот период увеличились на 11%, до 1,43 млн. Данные о прибыли Stellantis публикует только по итогам первого полугодия и финансового года в целом. Акции компании выросли на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Massimo Pinca / Reuters Фото: Massimo Pinca / Reuters

Stellantis также заявила, что на ее выручку негативно повлияла забастовка на заводах в США, длившаяся около шести недель. Компания заявила, что это сократило квартальную выручку компании на €3 млрд, а также вылилось в снижение прибыли на €750 млн. Ранее сообщалось, что прибыль Ford от забастовки снизится на $1,3 млрд, GM — на $800 млн.

Забастовку с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда на заводах начал в середине сентября профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW). Забастовка прошла на десятках заводов General Motors, Ford и Stellantis, в ней приняли участие более 46 тыс. рабочих. Stellantis договорилась с UAW в конце прошлой недели, на данный момент другие компании также пришли к соглашению с профсоюзом.

Яна Рождественская