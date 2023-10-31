BASF отчитался за квартал с убытком €249 млн

Германский химический концерн BASF закончил третий квартал с убытком €249 млн против прибыли €909 млн годом ранее. Выручка упала на 28%, составив €15,7 млрд. Крупнейший в мире химический концерн также заявил, что результаты за 2023 год в целом будут, скорее всего, находиться на нижней границе предыдущих прогнозов. Ранее он прогнозировал, что операционная прибыль за год составит от €4 млрд до €4,4 млрд — существенно ниже €6,9 млрд в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Убыток BASF связан в числе прочего с плохими результатами принадлежащей ему нефтегазовой компании Wintershall Dea. В начале года она заявила о решении уйти с российского рынка, отметив, что убыток от списания российских активов по итогам 2023 года составит €5,3 млрд. Третий квартал Wintershall Dea закончила с чистым убытком €535 млн.

Кроме того, на результаты BASF влияет общее снижение спроса на химическую продукцию. В компании заявили, что, если химическая отрасль не стабилизируется, есть риск дальнейшего снижения объемов продаж и падения цен. Макроэкономический прогноз остается неопределенным «в условиях нынешней политики в отношении процентных ставок и ввиду увеличения геополитических рисков». Кроме того, на спрос и прибыль в дальнейшем может негативно влиять рост цен на сырье.

Яна Рождественская