ЗакС Петербурга принял в первом чтении осеннюю корректировку городского бюджета

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли за основу корректировку бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 года. Поправки в закон (полное название — «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») на рассмотрение в ЗакС внес губернатор города Александр Беглов. В парламенте документ представил вице-губернатор города Алексей Корабельников., сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из Мариинского дворца, где заседает городской парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Согласно принятым изменениям, доходы города увеличиваются на 44,8 млрд руб.(+4,3% к утвержденному осенью прошлого года бюджету) до 1 093 млрд руб. Возрастут и расходы Петербурга на 7,1 млрд руб.: с 1 195 млрд руб. до 1 202 млрд руб. (+0,6%).

«Мы видим положительную динамику по налогам на доходы физических лиц и по имущественным доходам. В то же время поступления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков проседает несколько больше, чем мы планировали изначально. Мы видим необходимость план по доходам на прибыль корректировать в сторону уменьшения на 13 млрд руб.», — выступил с трибуны господин Корабельников.

Депутатов во время обсуждения поправок интересовало финансирование медицинской сферы. По словам парламентариев, городскому комитету по здравоохранению не хватает 3,7 млрд руб. на покупку необходимых реагентов.

Фракцию «Яблоко» уже традиционно интересовало, куда город тратит резервный фонд, объем которого в 2023 году составил 50 млрд руб. На настоящий момент, по словам господина Корабельникова, из резервного фонда город потратил 15 млрд руб., 30 млрд руб. «уже распределено».

Несмотря на большое количество вопросов от депутатов, никаких активных споров поправки не вызвали. Осеннюю корректировку парламентарии одобрили почти единогласно: 45 проголосовало за, двое воздержалось. Не согласился с изменениями только один депутат.

Надежда Ярмула