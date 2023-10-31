На докапитализацию Фонда развития промышленности Петербурга заложат 4 млрд рублей

В 2024 году на докапитализацию Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга городские власти намерены дополнительно выделить 4 млрд рублей. О планах по поддержке бизнеса в следующем году в ходе выступления в Заксобрании 31 октября рассказал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что фонд представляет 14 программ по целевым займам с льготными условиями. На сегодняшний день его общая капитализация составляет 7 млрд руб.

240 млн рублей планируется выделить в качестве субсидий предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в том числе на возмещение затрат на жилье сотрудникам. На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 1,8 млрд рублей. Общий объем налоговых льгот в Петербурге составляет 60 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на систему здравоохранения в Петербурге власти намерены заложить более 627 млрд рублей на три года, а на развитие метрополитена — 93 млрд рублей.

Анастасия Захарова

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