На развитие метрополитена Петербурга в 2024 году заложат 30 млрд рублей

На три года в Санкт-Петербурге заложат 93 млрд рублей на развитие метрополитена. Из них в 2024 году — 30 млрд рублей. Об этом на заседании Заксобрания 31 октября заявил губернатор города Александр Беглов.

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По словам градоначальника, в ближайшее время власти Петербурга намерены сосредоточатся на развитии Красносельско-Калининской («коичневой») и Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии.

Также в 2024 году заложат 16,2 млрд рублей на обновление городского общественного транспорта. На них приобретут 80 вагонов метро, 100 электробусов, 100 трамваев и троллейбусов.

Как отметил господин Беглов, на развитие транспортного каркаса Петербурга в следующем году направят 48 млрд рублей. Среди них — начало строительства ШМСД, развитие метрополитена, скоростного трамвая, строительство крупных транспортных развязок и дорожных проектов. В частности, планируется начать строить Большой Смоленский мост.

На развитие улично-дорожной сети предполагается потратить 33 млрд за три года, всего в планах — ремонт 831 объекта. В частности, планируется отремонтировать 88 км трамвайных путей на 12 млрд рублей. 10,5 млрд рублей заложат на строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

Напомним, ранее губернатор Петербурга рассказывал, что в городскую транспортную систему уже инвестировали 1,5 трлн рублей.

Анастасия Захарова

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