Более 627 млрд рублей направят на систему здравоохранения Петербурга за три года

На 2024 год на систему здравоохранения в Санкт-Петербурге городские власти намерены заложить 190,6 млрд рублей. В течение трех ближайших лет эта сумма составит 627,7 млрд рублей. Такие цифры в ходе выступления в Заксобрании 31 октября назвал губернатор города Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из этих средств 96 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию существующих объектов здравоохранения. В планах — 26 объектов, в том числе перинатальный центр в Калининском районе.

На учреждения первичного звена здравоохранения предусмотрено 9,6 млрд рублей. 19,5 млрд пойдет на обновление материально-технической базы медицинских учреждений. Новую технику получат 143 учреждения. В 58 из них пройдет капитальный ремонт на 5,3 млрд рублей.

Кроме этого, по словам господина Беглова, 4,2 млрд рублей будет направлено на скорую помощь, для которой закупят 432 новых автомобиля.

На льготное обеспечение лекарствами заложено 25,6 млрд рублей в 2024 году и 76,8 млрд — на три года, отметил губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитету по здравоохранению Петербурга в 2024 году выделят дополнительные средства в размере 30 млрд рублей.

Анастасия Захарова

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