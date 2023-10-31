В Волжском районе ищут водителя, устроившего ДТП с пешеходом

ДТП с участием отечественного автомобиля и пешехода произошло в Волжском районе Самарской области. Происшествие случилось в минувший понедельник в 11:10 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, автомобиль «ВАЗ-21150» ехал по ул. Нестора Постникова в «Кошелев Парке» со стороны ул. Олега Пешкова в направлении Северного шоссе, и в районе дома № 6 сбил 35-летнюю женщину-пешехода. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

Женщина получила травмы и была госпитализирована. Автомобилист скрылся с места аварии.

Однако полиция обнаружила машину с характерными повреждениями недалеко от места ДТП. В настоящее время силовики ищут водителя и свидетелей происшествия.

Ранее в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Ночью 29 октября шестнадцатилетний подросток не справился с управлением автомобилем «Лада» и врезался в земляную насыпь.

В результате аварии водитель и пассажир машины погибли. Трое других пассажиров госпитализированы.

Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). СК РФ взял его расследование на контроль.

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УПК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверка показала, что авария произошла на участке строящейся дороги, и на автомагистрали со стороны обводной дороги Самары нет технических средств организации дорожного движения и знаков «Въезд запрещен» и «Место разворота».

После смертельной аварии ГИБДД усилила патрулирование в Волжском районе. Были сформированы десять дополнительных нарядов ДПС из руководителей и кабинетных сотрудников подразделения.

Георгий Портнов