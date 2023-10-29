Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Самарой подросток устроил ДТП с двумя погибшими

В Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту ДТП в Волжском районе. Происшествие произошло 29 октября на 1 км автомагистрали «Центральная».

По данным следствия, за рулем автомобиля «Лада» был шестнадцатилетний подросток. В ночное время он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи.

В результате ДТП водитель и еще один пассажир скончались на месте. Трое пассажиров автомобиля госпитализированы.

Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...