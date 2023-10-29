Под Самарой подросток устроил ДТП с двумя погибшими

В Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту ДТП в Волжском районе. Происшествие произошло 29 октября на 1 км автомагистрали «Центральная».

По данным следствия, за рулем автомобиля «Лада» был шестнадцатилетний подросток. В ночное время он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи.

В результате ДТП водитель и еще один пассажир скончались на месте. Трое пассажиров автомобиля госпитализированы.

Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

Евгений Чернов