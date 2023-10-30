ГИБДД усилила патрулирование в Волжском районе после смертельного ДТП

Сформированы десять дополнительных нарядов ДПС из руководителей и кабинетных сотрудников подразделения для патрулирования на территории Волжского района Самарской области. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Фото: ГИБДД Самарской области

Ранее в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. Ночью 29 октября шестнадцатилетний подросток не справился с управлением автомобилем «Лада» и врезался в земляную насыпь.

В результате аварии водитель и пассажир машины погибли. Трое других пассажиров госпитализированы.

Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). СК РФ взял его расследование на контроль.

Позже было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УПК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверка показала, что авария произошла на участке строящейся дороги, и на автомагистрали со стороны обводной дороги Самары нет технических средств организации дорожного движения и знаков «Въезд запрещен» и «Место разворота».

Георгий Портнов