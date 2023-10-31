Беглов заявил о 1,5 трлн рублей, вложенных в транспортную систему Петербурга

Суммарные инвестиции в транспортную систему Санкт-Петербурга превысили 1,5 трлн рублей. Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор города Александр Беглов. По словам градоначальника, «таких масштабных планов и таких масштабных инвестиций не было никогда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

«Таких масштабных планов и таких масштабных инвестиций не было никогда. Они гораздо больше, чем затраты на КАД и ЗСД. Если посчитать все заявленные на сегодняшний день проекты, то суммарно бюджетные и внебюджетные инвестиции в транспортную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области превысят 1,5 трлн рублей»,— отметил господин Беглов.

Глава города также подчеркнул, что вся Санкт-Петербургская агломерация сейчас «активно развивается». Это касается транспортной инфраструктуры, строительства и ремонта дорог, создания железнодорожных и автомобильных обходов, развития наземного транспорта и метро.

«Ъ-СПб» писал, что ранее вице-премьер РФ Марат Хаснуллин озвучил, сколько времени должно уйти на возведение КАД-2 в Петербурге. По его мнению, на это потребуется примерно три года. Александр Беглов, в свою очередь, заявил, что развитие транспортного узла — новый импульс для усовершенствования агломерации города и области.

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