Марат Хуснуллин сообщил о предполагаемых сроках строительства КАД-2

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хаснуллин озвучил, сколько времени должно уйти на возведение КАД-2 в Санкт-Петербурге. На это потребуется примерно три года, сообщает ТАСС.

Представитель исполнительной власти федерального уровня прибыл в Северную столицу для обсуждения выполнения поручения главы государства Владимира Путина. После заседания на эту тему с губернатором Петербурга Александром Бегловым Хуснуллин заявил, что работы по строительству КАД-2 должны уложиться в три года. Он уточнил, что перед тем как приступить к проекту, необходимо обсудить финансово-организационную схему и подготовить необходимую документацию.

Вместе со Смольным вице-премьер изучил предложенную трассировку будущей магистрали, которая была заложена в технико-экономическом обосновании. По итогам обсуждения решили взять еще один месяц, чтобы доработать проект. Позже власти определяться с финансированием.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов назвал развитие транспортного узла города и области масштабными работами, которые дают новый импульс для развития агломерации Петербурга и Ленобласти.

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