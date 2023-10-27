Губернатор Петербурга оценил развитие транспортного узла как новый импульс

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что развитие транспортного узла — новый импульс для усовершенствования агломерации города и области, следует из его сообщения в Telegram-канале.

Градоначальник провел заседание совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который посетил Петербург с целью контроля выполнения поручений президента России Владимира Путина по развитию транспортного узла города и Ленинградской области.

В рамках них ведут 15 проектов. В Петербурге возводят Дальний обход (новую кольцевую дорогу), Широтную магистраль скоростного движения, обновляют парк поездов метрополитена и наземного общественного транспорта, а также работают над другими задачами.

«Таких масштабных работ и инвестиций в транспортную инфраструктуру никогда не было. Это совершенно новый импульс для развития агломерации города, Ленинградской области и всего Северо-Запада»,— написал господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам Хуснуллина, основные работы по ремонту консерватории завершатся в Петербурге в первом квартале 2024 года.

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