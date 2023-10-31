В Петербурге арестовали 25 пранкеров, устроивших «маски шоу» на Невском проспекте

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга накануне вечером, 30 октября, закончил привлекать к административной ответственности лиц, имитировавших работу правоохранительных органов на Невском проспекте, 126, разыгрывая задержания в форме ОМОНа.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, вслед за «коллегами» на двое суток арестованы граждане: Туменов, Ноянов, Наседкин, Абдулгалимов, на трое суток — Воловик и Глущенков, на пять — Спицын, на семь суток — Пальцев и Елизарьев.

Таким образом, в общей сложности под стражей на разный срок в итоге оказались 25 «ряженых», нанятых для розыгрыша участников коуч-встречи на Невском проспекте в минувшие выходные. Всем им инкриминируется ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что массовые задержания людьми в форме ОМОНа, напугавшие жителей и гостей Петербурга в субботу, 28 октября, оказались «театрализованным» шоу и были срежиссированы.

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