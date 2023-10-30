В Петербурге на пять суток арестовали группу ненастоящих «омоновцев»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности актеров в форме, которые напомнили в ней сотрудников ОМОНа. Желающих устроить розыгрыш для участников коуч-встречи арестовали на пять суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заседании рассмотрели составленные ранее протоколы в отношении Дмитрия Романцева, Богдана Сарибекяна, Александра Жохова, Александра Демьянова, Романа Малышева, Ильи Барбашина и Ивана Храброва. Их привлекли к ответственности ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По информации суда, в минувшую субботу они имитировали работу сотрудников ОМОНа, а их действия формировали негативный образ правоохранителей. Актеры положили людей на землю, били палками, и применяли страйкбольное оружие. Все это нарушает правила приличия и транслирует неуважительное отношение к обществу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что розыгрыш заказали двое жителей Москвы для того, чтобы удивить участников коуч-встречи на Ленинском проспекте в Петербурге.

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