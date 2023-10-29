Полиция задержала на Невском проспекте участников «маски-шоу» в форме ОМОНа

Полицейские Санкт-Петербурга провели операцию по задержанию «ряженых» с оружием в центре города.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне, 28 октября на пульт дежурного поступила информация от очевидцев, что возле дома 126 по Невскому проспекту кого-то задерживают люди в форме ОМОНа.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей Москвы, 34 и 37 лет, организовали проведение так называемой «коуч-встречи». Для розыгрыша ее участников в специализированной фирме были заказаны «маски-шоу». Ряженые в форме силовиков со страйкбольным оружием в руках начали инсценировать арест гостей.

Все участники этого действа были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении 17-и человек составлены протоколы. Помимо этого, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Бутафорская униформа и снаряжение изъяты, уточнили в полиции.

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