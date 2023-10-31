Премьер Словакии: видеообращение Зеленского в Евросовете было встречено без интереса

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского не вызвало интереса на заседании Евросовета, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дискуссий по Украине. Господин Фицо пришел к власти в октябре, он выступает против военной помощи Киеву и ряда антироссийских санкций.

«Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах, как это было недавно в США»,— сказал господин Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ; цитата по ТАСС).

По мнению главы правительства Словакии, Евросоюз слепо копирует политику США по поддержке Украины, а не предлагает решение для достижения мира. По его мнению, «война зашла в патовую ситуацию» и сейчас «речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ». Господин Фицо считает, что на самом деле на Украине столкнулись РФ и США и посредником между ними должен стать Евросоюз.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, по информации СМИ, ранее выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза. Господин Фицо в ходе обсуждения указал на проблемы с коррупцией на Украине.

О разногласиях в ЕС по Украине — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».