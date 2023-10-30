Суд на Кипре отказал в освобождении под залог россиянина Петрова

Судья Окружного суда Ларнаки Михалис Михаил отказал в освобождении под залог россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре по запросу Минюста США. Ведомство подозревает его в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Петров

Фото: соцсети Артура Петрова Артур Петров

Фото: соцсети Артура Петрова

Как передает ТАСС, отказ связан со случаями побегов обвиняемых после освобождения под залог. Как сообщил ТАСС адвокат Илиас Стефану, на заседаниях 6–7 ноября суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Артура Петрова в США. Сам он считает свое дело политически мотивированным и вину не признает.

33-летний Артур Петров также имеет гражданство ФРГ. Минюст США считает, что он вступил в сговор с целью контрабанды американских микроэлектронных технологий, имеющих военное назначение, включая товары, которые применяются при проведении специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, россиянин использовал подставные компании.

Согласно судебным документам, Артур Петров работает в «российском поставщике критически важных электронных компонентов для военных». Подозреваемый и двое его сообщников, граждане России, якобы управляли сетью для незаконных закупок. В общей сложности, считает Минюст США, все трое закупили у американских дистрибуторов компонентов на сумму более $225 тыс., а затем отправили их в РФ.

Лусине Баласян