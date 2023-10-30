ЦБ выступил за смягчение ответственности за нарушения валютного законодательства

Центробанк поддержал идею о неприменении административной ответственности для резидентов, которые нарушили требования российского валютного законодательства из-за санкционных ограничений других стран. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финрынка РФ до 2026 года (.pdf)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В материалах Банка России говорится, что максимальное смягчение административной ответственности за нарушения в подобных случаях «оправдано». «Для создания благоприятных условий для внешнеторговой деятельности» необходимо снизить административную нагрузку при прохождении процедур валютного контроля, считает регулятор.

ЦБ также прокомментировал ограничения на движение капитала, которые были необходимы в «острую фазу введения санкций в 2022 году». Большинство из них были сняты из-за издержек для граждан и бизнеса, а также сложностей для внешнеторговых и финансовых расчетов. Отдельные ограничения сохраняются в рамках ответной меры на санкции.

«В целом ограничения на движение капитала должны иметь ограниченный во времени характер, а в перспективе, по мере адаптации экономики, – отменены, чтобы не создавать препятствий для внешнеэкономической деятельности»,— говорится в материалах Банка России.

В ЦБ неоднократно выступали против ограничений на движение капитала, поскольку они целесообразны только в краткосрочной мере для поддержания работы финансовой системы при рисках стабильности. Также ЦБ выступает за постепенную либерализацию валютных ограничений. В перспективе планируется сохранять отдельные из них, включая запрет на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.