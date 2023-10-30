«Казаньоргсинтез» снизит выбросы сажи в атмосферу на 4 тонны в год

Один из крупнейших производителей полиэтилена в РФ «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) отремонтировал оголовки на пяти факелах предприятия и на одном — заменил оголовок на более экологичный.

Это «позволит более эффективно обезвреживать факельные углеводородные сдувки (метан, этан, этилен) с минимальным сажевым горением», сообщила пресс-служба предприятия. «Выбросы сажи в атмосферу снизятся на 4 т в год»,— отметила она. Сколько всего сажи выбрасывает «Казаньоргсинтез», в сообщении не говорится.

Ремонт факелов проходил в ходе планового остановочного ремонта всего предприятия, который начался 25 сентября и завершился сегодня, 30 октября. В общей сложности специалисты провели ремонт 239 единиц динамического оборудования, выполнили чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников, колонн, провели проверку более 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования, отмечает пресс-служба.

В ремонте были задействованы более 1,8 тыс. человек, включая более 700 сотрудников подрядных организаций.

Ранее «Казаньоргсинтез» сообщал, что в выхлопах труб завода природоохранная прокуратура не выявила превышений вредных веществ.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"