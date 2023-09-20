СИБУР с 25 сентября остановит «Казаньоргсинтез» на плановый ремонт

«Казаньоргсинтез» 25 сентября приступит к плановому остановочному ремонту на трех заводах: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа.

Завершение ремонтных работ и пуск технологической цепочки планируется во второй половине октября, говорится в сообщении.

За этот срок компания планирует отремонтировать 239 единиц динамического оборудования, выполнить чистку более 640 позиций теплообменников, холодильников, колонн и проверку более 620 пружинных предохранительных клапанов, которые обеспечивают технологическую безопасность оборудования. «Будет произведена плановая ревизия трубопроводов, ремонт изоляции»,— отметила пресс-служба.

В компании добавили, что в ремонте факелов «Казаньоргсинтеза» планируют задействовать дроны для выявления дефектов труднодоступных мест.

При этом в СИБУРе предупредили, что «в период ремонта эпизодически в течение нескольких дней может наблюдаться повышенная интенсивность горения на факелах». «За состоянием атмосферного воздуха и недопущением превышения установленных норм ведется постоянный контроль автоматическими постами в городе и на границе санитарно-защитной зоны специалистами заводской лаборатории»,— отметили в компании.

В остановочном ремонте будут задействованы более 1800 специалистов, включая более 700 сотрудников подрядных организаций.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"