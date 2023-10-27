«Казаньоргсинтез»: в выхлопах труб завода не выявили превышений вредных веществ

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проверила выхлопы из труб «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) и качество воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия и не выявила «превышений норм по специфичным веществам производственного процесса». Об этом сообщил сам «Казаньоргситез».

Проверка велась в течение месяца. За это время было сделано более 100 проб воздуха. Их исследовали в центрах лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) Татарстана и соседних регионов, отмечает компания.

Вместе с прокуратурой в проверке участвовали специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Отбор проб проводили с участием экоактивистов, представителей общественности и журналистов. «Кроме того, привлекались независимые сторонние аккредитованные лаборатории»,— добавляет компания.

В «Казаньоргсинтезе» говорят, что «выявленные в ходе проверки нарушения связаны с технической документацией предприятия, не актуализированной в соответствии с последними изменениями нормативных актов и модернизацией отдельных технологических узлов». К концу первого квартала 2024 года компания намерена их исключить. «Все предписания надзорного ведомства по итогам межведомственной проверки будут выполнены предприятием в установленные сроки»,— заверили на предприятии.

Полина Петрова