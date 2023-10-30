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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве признал банкротом бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

Арбитражный суд Москвы по иску бизнесмена Геннадия Тимченко признал банкротом бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. В июле его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Владимир Лавленцев в 2014 году

Владимир Лавленцев в 2014 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Лавленцев в 2014 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда, Владимир Лавленцев «не имеет источников дохода», а его получению препятствуют ограничения, связанные с домашним арестом.

В отношении бывшего вице-губернатора введена процедура реализации имущества сроком на полгода. Среди требований кредиторов — около 835 млн руб. долга перед Геннадием Тимченко. 685 млн руб. из этой суммы — задолженность по кредиту.

Как писал «Ъ», в материалах уголовного дела о мошенничестве говорилось, что Геннадий Тимченко предоставил Владимиру Лавленцеву заем на один из проектов в размере 2,3 млрд руб., но долг не был возвращен. Прежде бизнесмены были деловыми партнерами. В июле Мещанский суд Москвы отправил Владимира Лавленцева под домашний арест.

Владимир Лавленцев работал вице-губернатором Санкт-Петербурга с мая 2013 года по октябрь 2014 года. Затем он переехал в Москву, где в 2015–2018 годах был главным федеральным инспектором в аппарате полномочного представителя президента в ЦФО. В 2020-м господин Лавленцев занял должность гендиректора в компании «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Мошенничество в особо строительном размере».

Лусине Баласян

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