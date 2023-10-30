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Коммерсантъ FM
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Журналиста Юсупова отпустили из СКР Дагестана без предъявления обвинений

Журналисту Идрису Юсупову, в доме которого в Махачкале сегодня прошел обыск, не предъявили обвинений, сообщило дагестанское издание «Новое дело». Обыск у него проходил в рамках дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, по которому он проходил свидетелем. После обысков он был доставлен в здание республиканского управления СКР.

Фото: соцсети Идриса Юсупова

Фото: соцсети Идриса Юсупова

Во время обыска у него изъяли технику и телефоны. По делу о беспорядках он проходит свидетелем, хотя журналист в них не участвовал и следил за происходящим через соцсети, сообщает издание.

Идрис Юсупов — журналист и общественник из Дагестана. Он выходил с одиночными пикетами в защиту журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева и историка, специалиста по Кавказской войне Хаджи Мурада Доного.

Накануне вечером сотни дагестанцев собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших рейсом из Тель-Авива. Протестующие прорвались через оцепление и зашли в терминал и прошли на взлетную полосу, где стоял самолет. Пострадали четыре сотрудника полиции, двое из них — в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. В аэропорту было 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Анастасия Ларина

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