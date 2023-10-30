В Екатеринбурге общественные туалеты за 30 млн рублей установят в ноябре

В Екатеринбурге на несколько месяцев сместили срок установки новых общественных туалетов с «антивандальным» покрытием стоимостью 30,8 млн руб. Сейчас их установка запланирована на ноябрь. В пресс-службе мэрии «Ъ-Урал» пояснили, что компания, которая изначально выиграла в конкурсе на установку туалетов, не смогла выполнить свои обязательства, поэтому подрядчика пришлось определять заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Портал Е1.ru сообщает, что торги выиграла компания «МК Групп» из Башкирии. Компания была единственным участником аукциона.

Напомним, изначально поставкой восьми туалетов должна была заняться ООО «Союзуралопт». Высокую цену власти города объясняли особенностями конструкции кабинок и защищенностью от вандализма. Так, кабинки будут металлические, а внутри них установят прочную сантехнику, которую будет сложно сломать.

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