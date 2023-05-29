Власти Екатеринбурга выбрали поставщика дорогостоящих общественных туалетов

ООО «Союзуралопт» займется поставкой для Екатеринбурга модульных туалетов, которые установят в центре города. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. Изначально городские власти планировали потратить на установку туалетов 30,8 млн руб., однако поставщик готов выполнить работу за 24,3 млн руб.

Напомним, в Екатеринбурге планируют установить восемь модульных туалетов. Высокую цену власти города объясняли особенностями конструкции кабинок и защищенностью от вандализма. Туалеты будут открыты в центре до осени. Затем их уберут до следующего весенне-летнего сезона.

Компания «Союзуралопт» была основана в 2018 году. Она занимается оптовой торговлей и строительными работами. Компания, по данным СМИ, поставляла медицинские маски в ХМАО, а также создавала мобильные посты для МВД,

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