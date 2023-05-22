В мэрии Екатеринбурга объяснили высокую стоимость общественных туалетов

Высокая стоимость общественных туалетов, которые планируют установить в центре Екатеринбурга, связана с особенности конструкции кабинок и защищенностью от вандализма. Об этом председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова заявила порталу Е1.ru. Напомним, восемь модульных туалетов обойдутся городу в 30,8 млн руб.

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По словам госпожи Благодатковой, кабинки будут металлические, а внутри них установят прочную сантехника, которую будет сложно сломать. «Они должны понравиться горожанам, и важно, что их не будут портить. Екатеринбург попал в программу по туристическому коду городов, поэтому у города появились дополнительные средства»,— пояснила она.

Туалеты будут открыты в центре до осени. Затем их уберут до следующего весенне-летнего сезона.

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