ЦАХАЛ: в секторе Газа уничтожены «террористические ячейки», атаковавшие военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сегодня в секторе Газа были ликвидированы несколько «ячеек», которые пытались напасть на ее военных. Кроме того, по данным ЦАХАЛа, была уничтожена инфраструктура боевиков, в том числе пусковые установки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Guez, Reuters Фото: Jack Guez, Reuters

«Несколько террористических ячеек, которые пытались атаковать израильские силы, были нейтрализованы военными Армии обороны Израиля при поддержке вертолетов и беспилотников. Силы также уничтожили террористическую инфраструктуру, в том числе пусковые установки для противотанковых ракет и другие пусковые платформы»,— говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Кроме того, как сообщила разведка ЦАХАЛа, за последние несколько часов в секторе Газа были убиты четыре видных боевика «Хамаса». Среди них: Джамиль Баба, командующий военно-морскими силами «Хамаса» в Центральной бригаде; Мухаммад Сафади, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа; Муваман Хиджази, известный боец противотанкового ракетного подразделения «Хамаса»; Мухаммад Авдаллах, старший сотрудник производственного отдела «Хамаса».

Ранее сегодня, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев, танки ЦАХАЛа заметили на окраине города Газа. По словам очевидцев, танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы анклава. Сухопутные войска Израиля вошли в сектор Газа вечером 27 октября. ЦАХАЛ отмечал, что это не новая наземная операция, а расширение уже начатых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Анастасия Ларина