FIFA отстранила экс-президента испанской футбольной лиги Рубиалеса на три года

Дисциплинарный комитет FIFA (Международная федерация футбола) запретил бывшему президенту испанской футбольной лиги Луису Рубиалесу вести профессиональную деятельность на международной и национальной аренах в течение трех лет. Решение начинает действовать сегодня, 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera, Susana Vera / File Photo / Reuters Фото: Susana Vera, Susana Vera / File Photo / Reuters

Комитет установил, что Рубиалес действовал вразрез с дисциплинарным кодексом организации и нарушил статью 13 «Оскорбительное поведение и нарушения принципов честной игры». В соответствии с положениями организации у футболиста есть десять дней на запрос мотивированного решения, которое в дальнейшем может потребоваться при рассмотрении дела апелляционным комитетом FIFA.

В августе текущего года во время награждения женской сборной Испании Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. Женщина заявила, что действия экс-президента футбольной лиги ей не понравились. Прокуратура Мадрида начала расследование по подозрению в сексуальном насилии. Позже Рубиалес покинул пост президента испанской футбольной лиги и был отстранен от работы на 90 дней.

Подробнее — в материале «Не нужны им твои поцелуи-луи-луи».

Александра Горошилова