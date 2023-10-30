В Удмуртии из-за ДТП с автобусом возбудили дело об оказании небезопасных услуг

В Удмуртии по факту аварии с микроавтобусом, в которой пострадали пять человек, возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Ранее соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По данным следствия, 28 октября на 22 км дороги «Воткинск — Ижевск» произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель управлял транспортом без учета неблагоприятных погодных условий, в том числе снегопада и наледи, чем нарушил правила дорожного движения. Это, по версии следствия, привело к столкновению автобуса с впереди идущим грузовым автомобилем.

В результате дорожного происшествия пострадали пять пассажиров, в том числе 40-летний житель Ижевска. Он получил тяжелую травму.

В рамках расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего, после действиям предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров, дадут правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате.