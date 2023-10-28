В Удмуртии множество аварий и затруднено движение из-за ухудшения погоды

Из-за ухудшения погоды, снегопада и гололеда, пользователи соцсетей сообщают о множестве аварий и затрудненном движении на дорогах Удмуртии. Так, массовое ДТП произошло на Сарапульском тракте возле Ближней Усадьбы, перед въездом в Сарапул также случилась авария. С участием трех авто произошло ДТП на мосту через реку Позимь. Около 15:00 наблюдалась пробка от Завьялово в сторону Ижевска.

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Также говорится о ДТП возле моста через реку Сепыч. Сразу три аварии произошло на трассе Ижевск-Воткинск, после Италмаса. Очевидны добавляют, что в сторону Ижевска нет движения.

В Хохряках в ДТП попали сразу семь машин. Возле Малой Бодьи образовалась пробка. Также «стоит» трасса М7 и Нылгинский тракт. На дороге Ижевск-Можга возле поселка Совхозного также нет движения уже длительное время.

ГИБДД по Удмуртии просит водителей не выезжать на загородные дороги, максимально снизить скорость, а также исключить опасные маневры и обгон.